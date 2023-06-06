Военнослужащие России уничтожили точенным ударом артиллерии опорный пункт ВСУ

Уничтожение позиций ВСУ продолжается (архивное фото)
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Российские войска уничтожили точенным ударом артиллерии опорный пункт ВСУ, корректируя огонь с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции.
- Расчеты орудий 14 артиллерийской бригады «Кальмиус», точными ударами уничтожает выявленный опорный пункт противника. Корректировка огня и фиксация поражения цели осуществлялось с помощью беспилотников, - отмечают в ведомстве.
Напомним, ранее Денис Пушилин заявил о серьезном продвижении чеченских подразделений в Марьинке. По словам врио Главы ДНР, марьинское направление - сейчас одно из самых горячих. В Минобороны РФ заявили, что 5 июня российское ПВО сбило украинский самолет Су-27 в районе Закотного в ДНР. Также за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
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