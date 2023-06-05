Пушилин: Закон о свободной экономической зоне в новых регионах РФ может начать действовать с июля

По словам Дениса Пушилина, в регионы необходимо привлечь инвесторов. Фото: сайт Главы ДНР

Начало действия закона о свободной экономической зоне в новых регионах РФ ожидается с 1 июля 2023 года. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что поправки к закону, которые сейчас прорабатываются по просьбе регионов, нацелены на то, чтобы привлечь туда инвесторов.

- Поправки касаются с одной стороны неких гарантий, с другой стороны они касаются определенных преференций, потому что экономическая целесообразность заходить инвестору с учетом всех рисков должна быть четко прописана в данном законе, - пояснил он.

Как отметил Пушилин, поправки касаются в том числе налоговых соглашений, применения дополнительных преференций, создания страхового фонда.

- Мы должны как можно быстрее найти все возможности для развития экономики новых субъектов, чтобы можно было как можно быстрее выйти на самоокупаемость, а потом к естественному уже состоянию по крайней мере для Донбасса: когда Донбасс не только себя обеспечивает, но и помогает тем регионам, кому это нужно, - сказал лидер ДНР.

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