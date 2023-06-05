Юнармейцы ДНР войдут в состав всероссийской организации

Организация будет носить следующее название - региональное отделение всероссийской организации «Юнармия» - «Молодая Гвардия - Юнармия». Фото: сайт Главы ДНР

Военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия - Юнармия» Донецкой Народной Республики войдет в состав всероссийской организации «Юнармия». Об этом сообщил ДАН начальник центрального штаба движения Виктор Пудак.

По его словам, при этом организация оставит за собой свой бренд.

- Мы планируем зарегистрировать региональное отделение Всероссийской организации «Юнармия» и перерегистрировать нашу организацию в ней. Но нам разрешили оставить свое название, свои значки и вообще свой бренд, - рассказал руководитель штаба.

Как отметил Пудак, процедура слияния уже стартовала. После того, как она завершится, в ДНР появится региональное отделение всероссийской организации «Юнармия» - «Молодая Гвардия - Юнармия».

Напомним, ранее стало известно о том, что ряды юнармейцев пополнит молодежь из освобожденных поселков Ялта и Мелекино в ДНР. В населенных пунктах будут сформированы два отряда военно-патриотического движения. Сообщалось также, что две сотни юнармейцев ДНР присягнут на верность России.

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