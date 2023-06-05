В Мариуполе снова прогремел взрыв

В ДНР сообщили о работе ПВО в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

В городе Мариуполе произошел взрыв, в городе сработала система ПВО. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах Донецкой Народной Республики.

- В Мариуполе отработала система ПВО, - заявил представитель экстренных служб, уточнив при этом, что взрыв раздался в связи с работой системы противовоздушной обороны.

Напомним, вечером 26 мая украинские войска обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами Storm Shadow. Всего по городу было выпущено две ракеты. Удар пришелся по территории бывшего металлургического завода «Азовсталь». Ранее, 19 мая, украинские войска нанесли ракетный удар по пригородам Мариуполя. Обстрел прокомментировал врио Главы ДНР Денис Пушилин, который отметил, что киевский режим захлебывается от злобы, видя, как восстанавливается Мариуполь и в него возвращается мирная жизнь. По словам Пушилина, противник хотел превратить Донбасс в руины, но этим преступным планам не суждено сбыться.

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