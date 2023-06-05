В ДНР рассказали, когда будет произведен запуск железнодорожного сообщения с другими регионами РФ

Вопрос требует урегулирования многих технических аспектов, главным из которых является безопасность пассажиров. Фото: ДонЖД

В ДНР рассматривают возможность запуска железнодорожного сообщения с другими регионами РФ. Об этом сообщили ДАН в Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики.

- В настоящее время на основании разработанной концепции ведется работа по реализации комплексных мероприятий, направленных на осуществление прямого железнодорожного сообщения между городами Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, в том числе Республикой Крым, - заявили там.

При этом в ведомстве уточнили, что вопрос требует урегулирования многих технических аспектов, главным из которых является безопасность пассажиров. В частности, необходимо обеспечить их безопасное перемещение по территории главных вокзалов Республики - железнодорожных станций в Донецке, Ясиноватой и Волновахе, которые сейчас находятся в зоне обстрелов.

Напомним, ранее мэр Ясиноватой опроверг информацию о прекращении работы железной дороги в ДНР. По словам градоначальника, вся основная инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии.

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