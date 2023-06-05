Более 20 городских и пригородных автобусных маршрутов работают в Мариуполе

Мариупольцы могут теперь свободно добраться до точки своего назначения. Фото: ТГ/Моргун

Год назад 100 пассажирских автобусов Мариуполю передал город-побратим - Санкт-Петербург. 6 июня 2022 года первые из них вышли в рейс. Сегодня в Мариуполе работают уже более 20 городских и пригородных автобусных маршрутов. Об этом говорится в видео, размещенном в телеграм-канале администрации города.

Уточняется, что год стабильной работы общественного транспорта стал еще одним символом возвращения Мариуполя к свободной мирной жизни. Благодаря помощи Петербурга мариупольцы могут теперь свободно добраться до точки своего назначения.

- Я горжусь своей работой. За год мы перевозим более тысячи пассажиров, - говорит водитель автобуса №12 Александр Белов.

Напомним, что в мае 2023 года в Мариуполе также запустили первую восстановленную трамвайную линию, связавшую две важных части города - Жовтневый и Ильичевский районы. В запуске трамвайного движения в Мариуполе принял участие по видеосвязи Президент России. По словам Владимира Путина, российские власти будут прилагать усилия для дальнейшего развития транспортного сообщения в городе.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: Восстановление трамвайного движения в Мариуполе очень символично, оно олицетворяет оживший город

В Мариуполе возобновили движение трамваев к 90-летию открытия первой трамвайной линии в городе (подробнее)