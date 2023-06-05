Во Всероссийском конкурсе комфортной городской среды проголосовали 70 тысяч жителей ДНР

ДНР впервые приняла участие в конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Во Всероссийском конкурсе комфортной городской среды проголосовали 70 тысяч жителей Республики. Из этого числа 45 тысяч человек выбирали лучший проект благоустройства своего города очно. Об этом сообщает администрация Главы Донецкой Народной Республики.

- Самыми активными оказались жители Донецка, Макеевки, Снежного, Новоазовского, Старобешевского и Тельмановского района. Наибольшая доля проголосовавших онлайн зафиксирована в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Шахтерске и Снежном, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что ДНР впервые приняла участие в конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Всего было представлено 11 вариантов. С 15 по 31 мая в Республике проходил региональный этап. По итогам конкурса, лучшие работы будут участвовать в федеральном этапе, победители которого получат госфинансирование на обустройство городских мест отдыха.

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