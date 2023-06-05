В ДНР начали выдавать российские паспорта в исправительных учреждениях

Воспользоваться своим конституционным правом на получение паспорта гражданина России имеют возможность все желающие из числа осужденных. Фото: ГУФСИН РФ по ДНР

В Донецкой Народной Республике начали выдавать российские паспорта лицам, находящимся в исправительных учреждениях. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по ДНР.

Там уточнили, что заветный документ уже получили первые девять женщин, отбывающих наказание в Снежнянской исправительной колонии.

- Девять осужденных произнесли текст Присяги, после чего из рук сотрудника Миграционной службы МВД ДНР получили главный документ в своей жизни - паспорт гражданина Российской Федерации, - рассказали в ведомстве.

В управлении напомнили, что воспользоваться своим конституционным правом на получение паспорта гражданина России имеют возможность все желающие из числа осужденных. Как говорят сами осужденные, получение российского паспорта для них - это возможность почувствовать себя полноценным гражданином страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР маломобильным жителям помогают оформить российские паспорта. Для этого им необходимо обратиться на «горячую линию» «Единой России».

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