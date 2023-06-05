Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ поселка Ольгинка под Волновахой

Трагедия произошла на улице Комсомольская (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Мирная жительница погибла вследствие обстрела ВСУ поселка Ольгинка под Волновахой. Еще один мужчина пострадал при атаке украинских войск по самому городу. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Волноваха: по улице Свердлова, 41 ранен мужчина 1967 года рождения. Населенный пункт Ольгинка (Волновахский район): по улице Комсомольской, 52 погибла женщина 1937 года рождения, - говорится в телеграм-канале представительства.

Напомним, ранее сообщалось, что мирная жительница получила ранение при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ. По городу было выпущено семь артиллерийских снарядов. В Петровском районе Донецка по улице Гималайской ранен парень 2004 года рождения. А по улице Корганова (микрорайон шахты № 29) этого же района в огороде частного дома обнаружена запрещенная противопехотная мина «Лепесток».

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