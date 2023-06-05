В ДНР почтили память генерал-лейтенанта ВС РФ Романа Кутузова, участвовавшего в освобождении Мариуполя

Герой Российской Федерации, Герой Донецкой Народной Республики, Кутузов погиб в бою как Солдат. Фото: ТГ/Пушилин

Ровно год, как не стало Романа Кутузова - генерал-лейтенанта ВС РФ, который принимал участие в освобождении Мариуполя. Сегодня его именем названа одна из местных школ - №7. Об этом напомнил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Глава региона вспоминает погибшего генерала, как образец мужественности и примера для будущих поколений. Герой Российской Федерации, Герой Донецкой Народной Республики, он погиб в бою как Солдат.

- За ним шли бойцы, его любили и уважали, потому что он никогда не прятался за спины, всегда был на передовой, являлся отцом для военнослужащих и защитником для Родины, - так охарактеризовал Кутузова Денис Пушилин.

По словам лидера ДНР, память о генерале жива и будет жить в сердцах жителей Донбасса.

- Мы сами будем чтить отважного командира и детям передадим, чтобы помнили: таким воинам, как Роман Кутузов, народ Донбасса благодарен за свободу, - подчеркнул он.

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