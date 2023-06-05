В Мариуполе наращивают темпы поставок стройматериалов для восстановительных работ

Одним из главных приоритетов на текущий год в Мариуполе определили восстановление частных домостроений Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Мариуполе наращивают темпы поставок строительных материалов для восстановительных работ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун по итогам заседания городской комиссии по вопросам восстановления индивидуальных жилых строений.

Он отметил, что стройматериалы завезли уже на более чем 900 объектов, где проводятся ремонты.

- Только по актам дополнительной дефектовки необходимые стройматериалы завезены на более чем 900 объектов восстановления, - отметил градоначальник.

По словам Моргуна, на сегодняшний день в городе восстановили почти тысячу частных жилых домов. Сейчас в работе у строителей находятся более 90 объектов. Это дома, получившие минимальную или среднюю степень повреждений в ходе боев. Помощь в их восстановлении оказывают местные строительные бригады, куда продолжают трудоустраивать горожан. Местные жители будут помогать восстанавливать частный сектор и поврежденные квартиры в многоэтажных домах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе готовы трудоустроить разнорабочих со стройки.

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