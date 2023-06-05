В Мариуполе наращивают темпы поставок стройматериалов для восстановительных работ

Одним из главных приоритетов на текущий год в Мариуполе определили восстановление частных домостроений
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В Мариуполе наращивают темпы поставок строительных материалов для восстановительных работ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун по итогам заседания городской комиссии по вопросам восстановления индивидуальных жилых строений.
Он отметил, что стройматериалы завезли уже на более чем 900 объектов, где проводятся ремонты.
- Только по актам дополнительной дефектовки необходимые стройматериалы завезены на более чем 900 объектов восстановления, - отметил градоначальник.
По словам Моргуна, на сегодняшний день в городе восстановили почти тысячу частных жилых домов. Сейчас в работе у строителей находятся более 90 объектов. Это дома, получившие минимальную или среднюю степень повреждений в ходе боев. Помощь в их восстановлении оказывают местные строительные бригады, куда продолжают трудоустраивать горожан. Местные жители будут помогать восстанавливать частный сектор и поврежденные квартиры в многоэтажных домах.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе готовы трудоустроить разнорабочих со стройки.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мариуполе планируют восстанавливать не менее 100 частных домов за месяц
Власти полагаются на помощь стройбригад, которые формируются из числа местных жителей (подробнее)