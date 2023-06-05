Вице-премьер ДНР рассказал об экологических инициативах в регионе

Республиканские экологи присоединились к федеральным проектам и всероссийским экологическим акциям. Фото: Пушилин/ТГ

Вице-премьер Донецкой Народной Республики рассказал, в каких акциях и федеральных проектах принимают участие экологи региона. Среди наиболее важных задач — ликвидация свалок, модернизация техники для вывоза мусора и высадка деревьев. Об этом Владимир Ежиков рассказал в своем телеграм-канале.

— Сейчас мы активно занимаемся ликвидацией объектов накопленного вреда, приобретаем контейнеры, бункеры и спецтехнику для обращения с ТКО, строим объекты обращения с отходами, что соответствует целям, обозначенным в федеральных проектах «Чистая страна» и «Генеральная уборка», — отметил зампред.

Владимир Ежиков добавил, что специалисты-экологи из ДНР участвуют в научно-практических конференциях и проходят повышение квалификации, а также участвуют в экологических акциях.

— Должен отметить важность международных и всероссийских акций, таких как «Сад памяти», «Сохраним лес» и «Вода России», к которым мы подключились. Хочу отметить вклад в популяризацию идеи защиты окружающей среды, который вносят общественные деятели, волонтеры и неравнодушные граждане. Ваши старания имеют огромное значение для экологического воспитания населения, — добавил Ежиков.

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