Алексей Кулемзин: В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждено остекление двух многоквартирных домов

В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждено остекление двух многоквартирных жилых домов (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить варварские обстрелы по населенным пунктам Республики. Так, в столице ДНР под обстрел попал Куйбышевский район. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

- В Куйбышевском районе в результате обстрела повреждено остекление двух многоквартирных жилых домов по проспекту Кремлевскому, - пишет глава города в своем телеграм-канале.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по Куйбышевскому району ВФУ с 13:00 выпустили более 20 снарядов из ствольной артиллерии калибром 155 мм.

Напомним, ранее около 10:00 зафиксирован обстрел населенного пункта Ясиноватая. Украинские боевики выпустили по городу семь снарядов калибром 155 мм со своих позиций, расположенных в Орловке. Также украинские боевики обстреляли из тяжелой артиллерии Червоногвардейский район Макеевки. В результате обстрела повреждения получил частный дом.

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