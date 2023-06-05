Министр транспорта РФ заявил, что сейчас в мариупольском порту поднимают затонувшие судна

Мощность порта в Мариуполе сейчас составляет порядка 3, 4 миллиона тонн. Фото: Пушилин/ТГ

Глава министерства транспорта России заявил, что в морском порту Мариуполя продолжают поднимать на поверхность затонувшие суда. Работы осложняются тем, что его глубина составляет порядка восемь метров. Об этом Виталий Савельев рассказал на встрече с Владимиром Путиным.

— В порту Мариуполь 22 причала, в рабочем состоянии – 14. Сейчас занимаемся подъемом затонувших судов. Глубина порта достаточно большая – восемь метров, — отметил глава Минтранса.

Министр добавил, что мариупольский порт будут полностью восстанавливать.

— Сейчас его текущая мощность – 3,4 миллиона тонн, но в 2014 году, по статистике, он переваливал 15,5 миллиона тонн грузов. Поэтому порт достаточно серьезный, мы его будем полностью восстанавливать, — подчеркнул Савельев.

Тем временем глава Минтранса заявил, что аэропорт в Мариуполе запустят в 2024-2025 годах. Сейчас специалисты занимаются подготовкой проектной документации.

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