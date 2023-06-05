Владимир Путин заявил, что реконструкция морского порта в Мариуполе расширит возможности государства

Путин встретился с Министром транспорта Виталием Савельевым и главой РЖД Олегом Белозеровым Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Виталием Савельевым обсудили вопрос о восстановлении морского порта Мариуполя. По словам президента, его реконструкция расширит возможности государства.

Также в ходе разговора Виталий Савельев сообщил, что в порту - 22 причала, из них в рабочем состоянии – 14. Сейчас ведутся работы по подъему затонувших судов. По его словам, текущая мощность порта оценивается в 3,4 миллиона тонн грузов, тогда как в 2014 году порт переваливал 15,5 миллиона тонн грузов.

- Поэтому порт достаточно серьезный, мы его будем полностью восстанавливать, - заключил Савельев.

В ответ президент России уточнил, смогут ли в порт заходить большие суда. Глава Минтранса ответил утвердительно.

Напомним, что аэропорт в Мариуполе начнут ремонтировать первым среди всех аэропортов в новых регионах. Его планируют запустить в 2024-2025 годах.

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