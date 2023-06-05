Донецкая библиотека имени Крупской ко Дню русского языка организует фестиваль книги и чтения

Главная библиотека ДНР ко Дню русского языка организует фестиваль книги и чтения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Крупской проведет фестиваль книги и чтения «Читающая Республика» по случаю Дня русского языка, который отмечают в день рождения великого поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает Донецкое Агентство Новостей.

Как отмечает агентство, мероприятие запланировали провести в онлайн-формате 6 июня в 14:00. Участников ждут викторины, которые позволят проверить знания русской литературы.

- Трое наиболее активных участников получат книги, чай и нагрудные значки с изображением Александра Пушкина. Остальных наградят электронными дипломами об участии, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что первый зал музея трудовой доблести Донбасса откроется в сентябре ко Дню освобождения Донбасса. Он будет посвящен истории Великой Отечественной войны.

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