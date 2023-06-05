Российское ПВО сбилo украинский самолет Су-27 в районе Закотного в ДНР

Российское ПВО сбила украинский самолет Су-27
Фото: Минобороны РФ
В районе населенного пункта Закотное Донецкой Народной Республики системами противовоздушной обороны российский армии бил сбит украинский самолет Су-27. Об этом в понедельник 5 июня заявили в Минобороны России.
- Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Закотное ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, - рассказали в ведомстве.
В ведомстве отмечают, что за прошедшие сутки удалось перехватить восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Также украинская сторона потеряла 13 беспилотников на линии соприкосновения.
Напомним, что на Донецком направлении активные боевые действия велись отрядом специального назначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки. За сутки украинские боевики понесли очень серьезные потери в живой силе и техники.
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