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НовостиПолитика5 июня 2023 10:22

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет РСЗО по Ясиноватой за десять минут

Город с утра находится под массированным обстрелом
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают обстреливать мирные кварталы Ясиноватой и других городов Республики (архивное фото)

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные кварталы Ясиноватой и других городов Республики (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Ясиноватую из реактивной системы залпового огня. С утра украинские боевики четыре раза открывали огонь по населенному пункту. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 12:05 зафиксирован обстрел Ясиноватой с позиций украинских боевиков, расположенных в Ласточкино. По городу было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что обстрел возобновился в 12:15. По городу было выпущено еще десять ракет из РСЗО с позиций ВСУ в Ласточкино.

Напомним, что в результате утреннего обстрела Ясиноватой ранение получила мирная жительница 1957 года рождения. Сведения о последствиях обстрела уточняются.

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