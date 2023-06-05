Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет РСЗО по Ясиноватой за десять минут

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные кварталы Ясиноватой и других городов Республики (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Ясиноватую из реактивной системы залпового огня. С утра украинские боевики четыре раза открывали огонь по населенному пункту. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 12:05 зафиксирован обстрел Ясиноватой с позиций украинских боевиков, расположенных в Ласточкино. По городу было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что обстрел возобновился в 12:15. По городу было выпущено еще десять ракет из РСЗО с позиций ВСУ в Ласточкино.

Напомним, что в результате утреннего обстрела Ясиноватой ранение получила мирная жительница 1957 года рождения. Сведения о последствиях обстрела уточняются.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военнослужащие России уничтожают позиции ВСУ на авдеевском направлении с помощью дронов

БПЛА помогают корректировать огонь (подробнее)