В ДНР будут судить жителя Шахтерска, убившего знакомого из-за ревности

Расследование преступления продолжается. Фото: МВД ДНР

Следственный комитет России по ДНР возбудил уголовное дело по факту убийства 35-летнего жителя Шахтерска. По данным следствия, огнестрельное ранение ему нанес знакомый на почве ревности. Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе СК в Донецкой Народной Республике.

— По версии следствия, обвиняемый находился со своими знакомыми в одном из домов, расположенном в Шахтерске. Во время употребления алкоголя с одним из мужчин у него возник конфликт, причиной которого послужила ревность к находившейся с ними девушки. Фигурант, взяв из своего автомобиля огнестрельное оружие, выстрелил в потерпевшего. В результате последний от полученных ран скончался на месте, — отметили в ведомстве.

В СК региона добавили, что расследование убийства продолжается. Обвиняемый признал вину, сейчас он заключен под стражу.

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