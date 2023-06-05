Участники акции «Вода России» очистили 300 метров береговой линии Азовского моря в ДНР от мусора

Волонтеры продолжат очистку береговой линии Азовского моря и других водоемов Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жители Донецкой Народной Республики приняли участие во всероссийской акции «Вода России» и убрали 300 метров береговой линии Азовского моря на юге региона. Об этом рассказал председатель Правительства Республики Евгений Солнцев.

— Вчера было очищено порядка 300 метров береговой линии Азовского моря в районе села Холодное на юге Республики. За день участники всероссийской акции «Вода России» собрали около 10 кубометров мусора, — отметил председатель.

Солнцев подчеркнул, что эта уборка береговой линии водоема будет не последней, а также призвал жителей региона присоединиться к акции.

— Это только первая «ласточка». В течение месяца пройдет еще несколько таких мероприятий на разных водных объектах Республики. Присоединяйтесь к ним! Ведь экология - дело каждого. И дело общее! — подчеркнул глава Правительства.

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