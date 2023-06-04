Глава ДНР рассказал, что у жителей Енакиево больше всего нареканий на ЖКХ и дороги

Рабочая поездка в Енакиево. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в одном из микрорайонов Енакиево встретился с жителями.

- Вопросы у людей разные, но в основном касались сферы ЖКХ, дорог. Глава администрации города Роман Храменков проинформировал, что вскоре в данном микрорайоне будет восстанавливаться асфальтовое покрытие, - рассказал Денис Пушилин.

Жители сообщили главе региона, что в микрорайоне нет спортивной площадки, парковой зоны.

- Можно включаться в российские программы по благоустройству, участвовать в конкурсах – сейчас, когда мы стали Россией, возможностей намного больше, - отметил руководитель Республики.

Часть вопросов касались военнослужащих, раненых участников боевых действий, к Денису Пушилину обращались члены семей погибших.

- Фонд «Защитники Отечества», региональное отделение которого открылось в Республике, как раз и нацелен оказывать помощь в таких случаях, - подчеркнул он.

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