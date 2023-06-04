Владимир Бидевка: Троица объединяет православных, даруя надежду и укрепляя веру

Владимир Бидевка. Фото: Народный Совет ДНР

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка поздравил жителей Республики со светлым праздником Святой Троицы.

- Троица - один из основных православных праздников. День, когда Святой Дух сошел на апостолов, тесно связан с нашими традициями и культурой, он единит всех нас. Этот праздник символизирует духовность, добродетель, мудрость и любовь к своему ближнему, что особенно важно в наше непростое время, - отметил спикер парламента.

По словам Владимира Бидевки, именно на Троицу многие обращаются к Господу с молитвой, прося укрепить веру и даровать надежду.

Председатель Народного Совета пожелал жителям счастья, мира, долголетия и Божьего благословения.

Троица - один из двенадцати главных православных праздников. Иногда его еще называют Днем сошествия Святого Духа. В Библии описано сошествие на землю Святого Духа, которое предвещал Иисус Христос. Это событие продемонстрировало верующим триединство Бога, то есть существование трех Лиц единого по существу Бога - Отца, Сына и Святого Духа.

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