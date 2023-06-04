ВСУ несут существенные потери в Марьинке и Авдеевке

Русские бойцы продолжают освобождать оккупированные города Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

До 200 украинских военных уничтожили российские подразделения в ходе освобождения Марьинки и Авдеевки. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

- На донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» на марьинском тактическом направлении, а также подразделений Первого армейского корпуса «Южной» группировки войск в районе Авдеевки. В ходе боев за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», две артсистемы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30, - рассказал Игорь Конашенков.

Тем временем, у Славянска и Миньковки уничтожены склады боеприпасов, у Красного Лимана, Григоровки пресечена деятельность украинских ДРГ. Огневое поражение нанесено подразделениям противника у Ямполовки, Торского, Шевченко и Павловки, у Дзержинска поражены командно-наблюдательные пункты ВСУ, у Славянска - пункты управления войск.

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