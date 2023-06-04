Более 650 учащихся в этом году выпустятся из 9 и 11 классов в Мариуполе

Более 150 учеников школ Мариуполя в этом году окончат 11 классы. Фото: Архив «КП»

Более 150 учеников школ Мариуполя в этом году окончат 11 классы, около 11 процентов претендуют на золотые медали. Об этом сообщила ДАН профильный заместитель мэра города Виктория Калачева.

- В Мариуполе в этом году 653 выпускников девятых и одиннадцатых классов, из них 155 - выпускники одиннадцатых классов, - рассказала Виктория Калачева.

По ее словам, ожидается, что 17 одиннадцатиклассников будут награждены золотыми медалями за успехи в учебе. Часть из них сдают сейчас ЕГЭ, поэтому окончательное решение будет принято по его результатам.

Напомним, что 23 мая торжественные линейки прошли в 254 школах. Еще в 335 школах нового региона Последний звонок прозвенел онлайн. В Министерстве образования и науки «Комсомольской правде» сообщили, что в этом году 9 класс окончили 14 504 выпускника, 11-й - 9 207.

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