Более двух с половиной тысяч волонтеров гуммиссий #МЫВМЕСТЕ за все время помогли жителям Донбасса

Оказание помощи детям из прифронтовых территорий Донбасса. Фото: Гумштаб #МЫВМЕСТЕ

Около 1,8 тысяч волонтеров прибыли на помощь жителям Донбасса в рамках гуманитарных миссий #МЫВМЕСТЕ в прошлом году, в этом - уже порядка 800. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по делам молодежи.

- С прошлого года запущены гуманитарные миссии #МЫВМЕСТЕ с Донбассом. В 2023 году получено 60 заявок, 45 из них реализованы, на территории направлены 767 волонтеров. В 2022 году получена 171 заявка, 140 миссий реализованы, на территории направлены 1762 волонтера, - говорится в сообщении федерального агентства.

Всего гуманитарная помощь оказана 680 тысячам людей.

Программа #МЫВМЕСТЕ направлена на поддержку волонтерской деятельности и оказание помощи жителям и социально значимым организациям новых регионов. Проводится Росмолодежью и Ассоциацией волонтерских центров.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дом содрогнулся, кошка подпрыгнула до потолка»: жители делятся впечатлениями о последствиях обстрела ракетами ВСУ в День защиты детей

1 июня ВСУ стреляли по школам и жилым домам ДНР (подробнее)