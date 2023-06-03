Ребята из ДНР примут участие в Президентских спортивных играх в Анапе

За победу боролись 108 учеников из городов и районов ДНР. Фото: Скриншот видео ТК «Оплот»

Партпроект Единой России «Детский спорт» собрал школьников Республики для участия в финальном этапе Всероссийских спортивных соревнований «Президентские спортивные игры». Об этом сегодня рассказали в пресс-службе реготделения «Единой России» в ДНР.

Площадкой для старта стала новоазовская школа № 2. За победу боролись 108 учеников из Харцызска, Донецка, Макеевки, Шахтерска, а также Новоазовского, Старобешевского и Волновахского районов.

Турнир проходил по семи дисциплинам: легкая атлетика; спортивный туризм; настольный теннис; мини-футбол; баскетбол; самбо и волейбол.

Победителями и призерами соревнований стали:

- 1 место – спортсмены из харцызской школы № 1;

- 2 место – учащиеся шахтерской школы № 18;

- 3 место – ребята из амвросиевской школы № 6.

- Показанные результаты вселяют уверенность, что ребята будут достойно представлять ДНР, - сказал главный судья соревнований Игорь Бутяев.

Победителя, который в сентябре представит нашу Республику на Президентских спортивных играх в Анапе, определят по результату общекомандных соревнований. Они пройдут в ДНР в ближайшее время.

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