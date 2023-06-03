ВСУ ежедневно обстреливают Горловку. ФотоТГ/Приходько

По центру Горловки ВСУ выпустили 30 ракет из РСЗО, ранены двое жителей. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- Обстрелом ВСУ ранены двое мирных жителей Горловки по улице Крупской, - написал в своем телеграм-канале Приходько. – Также вследствие обстрела посёлка шахты «Кочегарка» (Центрально-Городской район) со стороны украинских террористов зафиксированы возгорания ряда домов, повреждены Николаевский архиерейский собор и вечерняя школа.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), вооруженные формирования Украины в 20:20 из района населенного пункта Леонидовка выпустили по Центрально-Городскому району Горловки 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

По предварительной информации сегодня в результате обстрелов ВСУ в селе Кирилловка Волновахского района скончался мужчина 1945 г.р., ранее получивший ранение по ул. Победы, 12.

Также в Ясиноватой по ул. Советской, 22 была ранена женщина 1964 г.р. А в Ясиноватском районе по дороге из Минерального в Яковлевку ранен мужчина 1949 г.р.

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