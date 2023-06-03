Музыканты из Донецкой филармонии стали финалистами Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна»

Музыканты из ДНР исполнили композицию «Не шуми, осенний ветер». Фото: Представительство ДНР в Москве

Фолк-бенд «Русский акцент» из Донецкой филармонии стал финалистом Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна». Об этом сообщили в Представительстве ДНР.

Участие в масштабном музыкальном фестивале приняли более 190 народностей из всех уголков нашей страны, в финал вышли представители 9 — среди них и Донецкая Народная Республика. Каждый коллектив представил свои традиционные песни с соответствующим аккомпанементом и костюмами.

Особенностью финала стало специальное задание от жюри, председателем которого был композитор Алексей Рыбников — участники подготавливали номер, характеризующий другой регион, который выбирался путем жеребьевки.

- Музыканты из ДНР исполнили композицию «Не шуми, осенний ветер», а специальным заданием стала уральская народная песня «Ах ты, ноченька». Наши земляки завоевали горячие симпатии зрителей. Наши музыканты получили специальный диплом «За творческую волю к победе», говорится в сообщении.

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