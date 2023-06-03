Первый вице-премьер ДНР Чертков на встрече коллективом шахты «Комсомолец Донбасса» сообщил, когда выплатят долги по зарплате

Больше 200 сотрудников шахты «Комсомолец Донбасса» собрались, чтобы обсудить главные проблемы коллектива. Фото: ТГ/Чертков

Больше 200 сотрудников шахты «Комсомолец Донбасса» собрались, чтобы обсудить главные проблемы коллектива с первым заместителем председателя Правительства ДНР Андреем Чертковым. На повестке были вопросы, связанные с зарплатами и оборудованием.

- Постараемся до 12-15 июня по «Комсомольцу Донбасса» расплатиться по апрелю. По другим шахтам, куда заходили федеральные деньги – практически все деньги шахтерам доведены. Остались вопросы по «Макеевуглю». Это часть зарплаты у нас осталась с декабря. Мы решаем сейчас с директором шахты, каким образом это осуществить, - заявил Андрей Чертков.

Также разговор шел об отчислениях в пенсионный фонд и оформлении пенсий, вывозе бытового угля, обеспечении работников шахт средствами индивидуальной защиты, а самого предприятия – автобусами и другой техникой, о работе профсоюзов.

- Очень ждут шахтеры своих мобилизованных коллег на рабочие места, просят посодействовать профобучению молодежи и привлечению кадров в угольную отрасль, - поделился первый вице-премьер.

Не обошлось без житейских вопросов - возможности контроля цен, ремонта дорог в Кировском, строительства водовода, тарифов на ЖКХ.

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