Зажигательные снаряды упали на позиции ВСУ. Фото: Скриншот видео НМ ДНР

Удары российской артиллерии зажигательными боеприпасами выжгли позиции ВСУ под Авдеевкой. Об этом сегодня сообщили в Народной милиции ДНР.

- Артиллерия 1454-го полка Вооруженных Сил РФ обнаружила и открыла огонь по позициям украинских боевиков на Авдеевском направлении с помощью РСЗО БМ-21 «Град» с использованием зажигательных снарядов. В результате работы позиции были сожжены, - говорится в сообщении.

Напомним, Авдеевское направление уже длительное время остается одной из самых горячих точек в районе проведения специальной операции. Именно там концентрируются основные силы противника, что делает этот участок первоочередной целью для артиллерийских ударов.

Тем временем, командный бригадный пункт, два склада боеприпасов и железнодорожная станция разгрузки поражены российскими войсками на подконтрольной ВСУ территории ДНР. Об этом сегодня заявил начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев.

- Авиацией «Южной» группировки войск нанесено поражение по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск. Расчетами самоходных минометов „Тюльпан“ и „Пион“ поражены огневые позиции подразделений ВСУ в районе Спорного и железнодорожная станция разгрузки в Курахово, — сказал Астафьев.

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