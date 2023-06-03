В Мариуполе прошло библио-шоу «Счастливое детство». Фото: АГ Мариуполя

Праздник «Алые паруса» в Мариуполе соберет около 200 выпускников школ из новых регионов РФ. Об этом сообщила ДАН профильный заместитель мэра города Виктория Калачева.

- В рамках праздника «Алые паруса», посвященного выпуску школьников, планируется два мероприятия. Первое будет проводить Санкт-Петербург, и там будут участвовать выпускники из Мариуполя. Второе мероприятие — с участием выпускников, отличившихся в учебе, из ДНР и остальных присоединенных регионов. Ориентировочно общее количество участников из всех новых регионов — около 200 человек, — сказала Калачева.

Отмечается, что сценарий празднования сейчас дорабатывается, мероприятия пройдут во второй половине июня.

Ранее сообщалось, что фестиваль выпускников «Алые паруса» пройдет в Мариуполе. Изначально предполагалось, что корабль для проведения мероприятия будет доставлен из города-побратима — Санкт-Петербурга.

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