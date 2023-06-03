В Макеевке утонул 7-летний мальчик

Полицейские установили обстоятельства гибели ребенка на воде. Фото: МВД по ДНР

В Макеевке 2 июня утонул 7-летний мальчик. Полицейские установили обстоятельства гибели ребенка на воде. Об этом сегодня сообщили в пресс-служба МВД по Донецкой Народной Республике.

- Вечером 2 июня в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Советского района Макеевки из медицинского учреждения поступила информация о гибели ребенка 2015 г.р. на одном из прудов района, - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что 7-летний мальчик находился с друзьями на водоеме недалеко от дома. Ребенок зашел в воду и через короткий промежуток времени его тело всплыло на поверхность. Экстренные реанимационные мероприятия были безрезультатными. Семья ребенка ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

- Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам о том, что водные объекты являются местами повышенной опасности для детей. Не допускайте самостоятельного нахождения несовершеннолетних вблизи воды, а во время совместного отдыха на водоемах следите за купающимися детьми! Помните о том, что родители несут персональную ответственность за жизнь и здоровье своих детей! – заявили в МВД.

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