Мирная жительница Ясиноватой получила ранение в результате обстрела ВСУ

Украинские войска продолжают обстрелы городов ДНР. Фото: Архив ДНР Онлайн

В Ясиноватой сегодня получила ранение мирная жительница. ВСУ обстреляли Макеевку, Горловку и Ясиноватую с начала текущих суток. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что крупнокалиберными снарядами дважды был обстрелян Никитовский район Горловки, единожды — Червоногвардейский район Макеевки и Ясиноватая. В Ясиноватой вследствие обстрела улицы Советской ранена мирная жительница 1964 года рождения.

Напомним, что в минувшие сутки ВСУ 62 раза открывали огонь по территории Республики, выпустили 492 снаряда. Погибли трое гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки.

Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц, в том числе ребенок 2019 г.р., - в Червоногвардейском районе Макеевки, Александровке, Калининском районе Горловки и ранее освобожденной Новопетриковке.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дом содрогнулся, кошка подпрыгнула до потолка»: жители делятся впечатлениями о последствиях обстрела ракетами ВСУ в День защиты детей

1 июня ВСУ стреляли по школам и жилым домам ДНР (подробнее)