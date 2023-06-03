Под вражеским огнем оказалась территория школы №41 в поселке Октябрьский рудник Куйбышевского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Трое мирных жителей ДНР погибли, еще семь получили ранения за сутки в результате обстрелов ВСУ. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 62 раза открывали огонь по территории Республики, выпустили 492 снаряда.

На донецком направлении противник совершил 36 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 мм. На ясиноватском - 1 обстрел из артиллерии 155 мм. На волновахском - 1 обстрел из артиллерии 155 мм.

Под вражеским огнем оказались районы cеми населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский, Центрально-Городской, Калининский районы), Гольмовский, Ясиноватая, столица г. Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Новопетриковка.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки.

Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц, в том числе ребенок 2019 г.р., - в Червоногвардейском районе Макеевки, Александровке, Калининском районе Горловки и ранее освобожденной Новопетриковке.

Повреждены 26 жилых домостроений в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском и Калининском районах Горловки, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.

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