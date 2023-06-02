Мэр Донецка Кулемзин: За день ВСУ выпустили по городу более 200 артиллерийских снарядов и ракет

Донецк находился под обстрелом ВФУ с самого утра (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

В течение 2 июня вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку более 200 артиллерийских снарядов натовского калибра и ракет из реактивной системы залпового огня. Под огнем боевиков оказались Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский районы города. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— С 9:00 до 21:00 Донецк 23 раза подвергался обстрелам со стороны украинских боевиков. В направлении Петровского, Киевского, Куйбышевского и Кировского районов ВСУ выпустили 107 снарядов калибром 155 мм и 100 ракет из реактивных систем залпового огня, — отметил градоначальник.

Под огнем ВСУ оказались также Горловка, Макеевка, Александровка, Гольмовский, Ясиноватая и Новопетриковка. Боевики открывали огонь по населенным пунктам со своих позиций, расположенных в Ласточкино, Нелеповке, Дзержинске, Нетайлово и в других оккупированных городах и поселках.

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