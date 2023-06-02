Администрация Мариуполя опровергла фейк об эвакуации мирных жителей из города

Все распространяемые в украинских телеграм-каналах сообщения об эвакуации из Мариуполя — фейк. Фото: ДАН

Администрация Мариуполя опровергла информацию о якобы готовящейся эвакуации мирных жителей города в июле. На фейковых объявлениях об этом якобы предупреждает администрация жилого комплекса «Невский». Власти приморского города отметили, что доверять следуют только проверенным источникам информации.

— Ряд украинских и вражеских телеграм-каналов из-за рубежа сегодня распространили информацию, которая не имеет никакого отношения к действительности. Будьте внимательны и не поддавайтесь информационным провокациям со стороны противника. Доверяйте исключительно официальным источникам информации, — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Напомним, что ранее в сети уже распространялся фейк о выселении мариупольцев из квартир в ЖК «Невский». Глава города опроверг информацию и подчеркнул, что такие слухи не соответствуют действительности, а доверять стоит только проверенным сообщениям.

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