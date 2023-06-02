Семью избившей сверстницу девочки в Донецке могут ограничить в родительских правах

Полицейские начали доследственную проверку по делу об избиении подростка в Донецке. Фото: МВД ДНР

В Донецке могут ограничить в родительских правах семью девочки, которая избивала сверстницу в Ленинском районе. Родителей двух других девочек поставили на социальный патронаж. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— В отношении семьи одной из девочек, избивавших сверстницу в заброшенном здании Ленинского района Донецка, подано исковое заявление об ограничении в родительских правах. Две семьи решением Совета по вопросам защиты прав ребенка поставлены на социальный патронаж, — отметил градоначальник.

Кулемзин подчеркнул, что районный отдел УМВД проводит доследственную проверку для установления обстоятельств избиения девочки-подростка. Алексей Кулемзин призвал родителей сохранять доверительную атмосферу в семье.

— Уважаемые родители, помните, что постоянный контакт с ребенком и доверительные отношения в семье помогут избежать подобных ситуаций, — отметил градоначальник.

Напомним, что полицейские установили личности девочек-подростков, избивавших сверстницу. Ранее школьницы уже попадали в поле зрения правоохранителей.

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