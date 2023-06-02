В Горловке высадят тысячу роз

Розы будут высаживать волонтеры и общественники. Фото: Приходько/ТГ

Общероссийский Народный фронт Республики Адыгея передал Горловке тысячу саженцев роз. Их будут высаживать в центре города волонтеры МГЕР и «Молодой Республики», а также представители городской администрации. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

— В Городе воинской славы и трудовой доблести Горловке состоялась высадка роз. Несмотря на то, что интенсивность обстрелов Горловки со стороны украинских террористов возросла, жизнь продолжается, мы здесь живем, развиваем город. У нас есть проблемы, но я уверен, что мы с ними справимся и будем жить дальше, делать наш город еще красивее! — отметил градоначальник.

Напомним, что сегодня Горловка находилась под огнем украинских боевиков с самого утра. Населенный пункт обстреливали из реактивной системы залпового огня и артиллерии. В результате украинской агрессии повреждены жилые дома, котельная и обесточен один поселок.

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