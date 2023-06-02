Команда из лицея №12 Донецка выиграла миллион рублей на развитие школьного семейного театра

Команда направит деньги на организацию школьного семейного театра. Фото: Колударова/ТГ

Команда школьников из донецкого лицея №12 приняла участие в конкурсе «Большая игра "Школа Рыбаков фонда" имени Льва Выготского. Проект донецких школьников одержал победу среди 37 000 работ из 36 стран. Команда получила один миллион рублей на развитие школьного сообщества. Об этом рассказала министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

— Команда лицея №12 города Донецка одержала победу и стала обладателем одного миллиона рублей на развитие школьного сообщества. О т всей души поздравляю команду с победой и желаю реализации самых ярких идей по созданию и развитию школьного семейного театра, — отметила министр.

Ольга Колударова добавила, что полученные средства коллектив лицея направит на создание школьного семейного театра, который объединит учеников, педагогов, выпускников, родителей, бабушек и дедушек.

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