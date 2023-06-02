Украинские боевики ранили двух мирных жителей в Новопетриковке

В результате украинской агрессии пострадали два мирных жителя Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Новопетриковка из артиллерии. По городу было выпущено пять снарядов калибром 155 мм. В результате обстрела ранение получили два мирных жителя. Об этом сообщили Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Советской, 38 ранены женщина 1975 и мужчина 1987 годов рождения. Обстрел населенного пункта велся с позиций ВСУ, расположенных в Новоукраинке, — отметили в ведомстве.

Напомним, что сегодня под массированным огнем также оказались Никитовский и Калининский районы Горловки. Украинские боевики в течение дня обстреливали город из артиллерии и реактивной системы залпового огня. Повреждены жилые частные и многоквартирные дома, котельная, хоз постройки и линии электропередачи.

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