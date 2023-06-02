За два дня работы в донецкое отделение фонда «Защитники Отечества» обратились 50 человек

Отделение фонда в Донецке открылось 1 июня. Фото: ДАН

В донецкое отделение фонда «Защитники Отечества» за два дня обратились более 50 человек. Среди наиболее частых вопросов — процесс оформления статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

— Более 50 человек обратились за помощью в региональный филиал Фонда «Защитники Отечества» за два дня его работы. Большинство из них волновал вопрос получения статуса участника боевых действий. Посетители фонда обращались по поводу оздоровления, медицинской реабилитации, восстановления в вузе, — отметили в пресс-службе донецкого отделения.

В пресс-службе добавили, что обратиться в фонд с вопросом можно по номеру горячей линии: +7 949 646 15 96. Звонки записываются и отрабатываются социальными координаторами.

Напомним, что фонд оказывает содействие в оформлении документов и получении статуса ветерана боевых действий, получении мер соцподдержки, оказании психологической помощи, бесплатной юридической помощи, организации реабилитации и труд устройства участникам СВО и военнослужащим ДНР с 2014 года.

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