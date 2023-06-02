Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО, повреждены жилые дома и котельная

В результате обстрела зафиксированы повреждения по семи адресам. Фото: Приходько/ТГ

В результате обстрела Никитовского и Калининского районов Горловки зафиксированы разрушения по семи адресам, повреждено здание котельной. Украинские боевики выпустили по городу 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Никитовском районе Горловки зафиксированы повреждения здания котельной № 48 по улице Фадеева, а также частный и многоквартирный дом. В Калининском районе повреждены частные дома по четырем адресам, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что в результате обстрела был частично обесточен горловский поселок Зайцево. Обстрел двух районов Горловки велся с позиций ВСУ в Щербиновке.

Напомним, что за день украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка 60 ракет из РСЗО.

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