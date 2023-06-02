Первая перехватывающая парковка для большегрузов заработала в ДНР

Площадка в Новоазовском районе способна вместить порядка 100 грузовых машин. Фото: Солнцев/ТГ

В Донецкой Народной Республике начала работу первая перехватывающая парковка. Она находится в Новоазовске и вмещает около сотни грузовых машин. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Перехватывающая парковка в Новоазовске приняла первую колонну грузового автотранспорта – 36 автомобилей, следующих транзитом из Республики Крым в соседнюю с нами Ростовскую область, — отметил Председатель, — здесь смогут размещаться около сотни единиц транспорта. Для водителей созданы условия для отдыха, есть Wi-Fi.

Евгений Солнцев добавил, что вторую площадку для грузовых машин планируют открыть в июле.

— Вторую площадку планируем запустить в июле. И таким образом существенно разгрузим автодорогу в направлении к МАПП «Весело-Вознесенка», — добавил глава Правительства.

Напомним, что ранее ранее ход строительства площадок проверил глава Минтранса ДНР Владимир Тужилин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Правительство ДНР ужесточило контроль за ценами на жизненно важные лекарства

В Республике утвердили предельный уровень наценок на лекарства (подробнее)