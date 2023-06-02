На летние каникулы в Санкт-Петербург отправятся 400 школьников из Мариуполя

В детском лагере отдохнут пять групп школьников из Мариуполя (архивное фото). Фото: «Орленок»

Первая группа школьников из Мариуполя отправилась на отдых в детский лагерь «Дружных» в Санкт-Петербурге. 400 детей будут отдыхать там 20 дней. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

— Сегодня мы отправляли первую смену детей по программе «Питерские каникулы». В 2023 году будет пять летних смен. Следующая смена будет очень знаковая — наши выпускники 11 классов приглашены для участия в фестивале «Алые паруса». Они не только будут получать аттестаты, но и вместе с питерскими выпускниками участвовать в бале, — отметила замначальника управления образования администрации города Мариуполя Елена Узун.

Напомним, что ранее в Мариуполе начали подготовку к проведению праздника выпускников «Алые паруса». Участие в нем примут школьники из четырех новых регионов России.

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