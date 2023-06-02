Украинские боевики третий раз за день обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО

Последствия обстрелов уточняются (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины третий раз за день обстреляли Петровский район Донецка из реактивной системы залпового огня. По району было выпущено 20 ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 16:30 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка из РСЗО. Украинские боевики выпустили по району 20 ракет со своих позиций, расположенных в Кураховке, — отметили в СЦКК.

Напомним, что украинские боевики уже два раза обстреливали район из реактивной системы залпового огня.

Тем временем врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что за день в Республике погибли три мирных жителя. Ранения получили четыре человека, среди них трехлетняя девочка. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести.

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