Врио Главы ДНР заявил о трех погибших и четырех раненых жителях региона за день

Жертвами ВСУ стали жители Донецка, Макеевки и Александровки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил о трех погибших жителях за день в результате обстрелов со стороны ВСУ. Ранения получили четыре человека, среди них трехлетняя девочка. Она находится в состоянии средней тяжести.

— На данный момент в результате обстрелов Макеевки, Донецка и Александровки три человека погибли, четверо раненых, в том числе трехлетняя девочка. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — отметил Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Врио главы региона добавил, что за день украинские боевики выпустили по Республике уже порядка 270 боеприпасов из РСЗО и артиллерии 155 мм. В результате обстрелов повреждены жилые дома и социальная инфраструктура.

Тем временем украинские боевики за полчаса три раза открыли огонь по Никитовскому району Горловки, выпустив порядка 20 снарядов натовского калибра. Последствия обстрелов уточняются.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При обстреле Донецка со стороны ВСУ снаряд попал в многоквартирный дом

Подробности и масштаб повреждений уточняются (подробнее)