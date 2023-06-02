При обстреле Донецка со стороны ВСУ снаряд попал в многоквартирный дом

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка. Во время обстрела поселка шахты «Октябрьский рудник» произошло прямое попадание в многоквартирный дом с последующим возгоранием. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

-Также снаряд попал рядом с больницей № 21. Подробности и масштаб повреждений уточняются, - проинформировал мэр.

Вооруженные формирования Украины продолжают варварские обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Так, 2 июня с раненого утра ВСУ атаковали поселок Гольмовский в Горловке из артиллерии и реактивных систем. В 10:00 обстреляли населенный пункт из Дзержинска, выпустив семь снарядов калибром 152 мм. В 12:00 по Петровскому району выпущено 20 ракет из РСЗО. Также при обстреле Макеевки погибли две женщины и был ранен ребенок.

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