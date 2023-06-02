Полицейские в Донецке установили личности девушек-подростков, издевавшихся над сверстницей

Сотрудники полиции установили личности девушек, наносившие сверстнице удары по лицу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальных сетях вечером 1 июня появился видеоролик, в котором две несовершеннолетние девушки наносят сверстнице удары по лицу. В результате оперативной работы, правоохранительные органы уставили личности участниц видео. Об этом сообщает МВД по Донецкой Народной Республике.

- Как стало известно полицейским, инцидент произошел 15 мая на территории заброшенного строения в Ленинском районе Донецка. Две девочки в возрасте 13 и 14 лет, которые ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов, наносили удары 12-летней пятикласснице и заставляли ее извиняться, - отмечают в пресс-службе.

Сейчас сотрудники полиции по факту случившегося проводят проверку, устанавливают мотив и обстоятельства конфликта. Также решается вопрос о постановке правонарушительниц на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

Напомним ранее в Старобешевском районе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб. Также четыре человека получили телесные повреждения различной степени

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