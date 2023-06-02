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НовостиПроисшествия2 июня 2023 13:24

Полицейские в Донецке установили личности девушек-подростков, издевавшихся над сверстницей

Сейчас по факту случившегося проводят проверку
Владислав ГУЩИН
Сотрудники полиции установили личности девушек, наносившие сверстнице удары по лицу

Сотрудники полиции установили личности девушек, наносившие сверстнице удары по лицу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальных сетях вечером 1 июня появился видеоролик, в котором две несовершеннолетние девушки наносят сверстнице удары по лицу. В результате оперативной работы, правоохранительные органы уставили личности участниц видео. Об этом сообщает МВД по Донецкой Народной Республике.

- Как стало известно полицейским, инцидент произошел 15 мая на территории заброшенного строения в Ленинском районе Донецка. Две девочки в возрасте 13 и 14 лет, которые ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов, наносили удары 12-летней пятикласснице и заставляли ее извиняться, - отмечают в пресс-службе.

Сейчас сотрудники полиции по факту случившегося проводят проверку, устанавливают мотив и обстоятельства конфликта. Также решается вопрос о постановке правонарушительниц на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

Напомним ранее в Старобешевском районе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб. Также четыре человека получили телесные повреждения различной степени

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