В обстоятельствах случившегося разбирались правоохранители. Фото: МВД ДНР

В центре Донецка из Кальмиуса достали тело мужчины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что труп мужчины был обнаружен 1 июня в районе Набережной.

- Вчера в Ворошиловском районе на улице Набережной водолазы МЧС ДНР извлекли из Кальмиусского водохранилища труп мужчины 1983 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - написал мэр.

Тем временем правоохранители начали следствие. Как выяснилось, данный мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, вместе с подругой отправился на набережную реки Кальмус для дальнейшего «отдыха». Мужчина решил искупаться в реке. Но после того, как прыгнул в воду, пропал из вида.

- Материалы дела переданы в следственное управление СК РФ по Донецкой Народной Республике, - сообщили в МВД ДНР.

Полицейские призвали граждан во избежание подобных несчастных случаев быть крайне осторожными на воде, не купаться в запрещенных местах, а также не злоупотреблять алкоголем.

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