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НовостиПолитика2 июня 2023 12:26

Минобороны РФ: Южная группировка войск ведет активные действия в районе Авдеевки

Украинские боевики несут огромные потери на Донецком направлении
Владислав ГУЩИН
На Донецком направлении российские войска ведут активные действия

На Донецком направлении российские войска ведут активные действия

Фото: Александр КОЦ

За прошедшие сутки на Донецком направлении активные действия «Южной» группировки войск велись в районе населенного пункта Авдеевка. Об этом сообщили в пятницу 2 июня в Минобороны РФ.

- В ходе боев уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20, две боевые машины РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777, а также самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, на Донецком направлении подразделения отряда специального назначения «Ахмат» продолжают уничтожать живую силу противника в населенном пункте Марьинка.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил о стратегической важности полного освобождения Марьинки. По словам врио Главы ДНР, это необходимо сделать в обозримой перспективе для дальнейшего продвижения войск.

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